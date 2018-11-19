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Нардепи розблокували підписання
закону про нові правила...

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:01

  M-A-X написав:
  lenta19 написав:Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона

А если будут жертвы, то как их назовут?

Среди полции, нагвардии, как эти бандюки с гранатами умеют?
Может умеришь свой анархический пыл?
locustsucol
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