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Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:01
M-A-X написав: lenta19 написав:
Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона
А если будут жертвы, то как их назовут?
Среди полции, нагвардии, как эти бандюки с гранатами умеют?
Может умеришь свой анархический пыл?
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locustsucol
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