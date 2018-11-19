Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...

Додано: Сер 21 лис, 2018 16:12

В Германии и у дилера?

А у нас авто в основном из Литвы, зарегенные на фирму.

При пересечении границы как бы за покупку авто у дилера должны компенсировать НДС.

В черном списке:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex