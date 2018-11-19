Среди полции, нагвардии, как эти бандюки с гранатами умеют?
Может умеришь свой анархический пыл?
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:01
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:03
Смотрел себе тоже авто евро-5 2013 года. Со всеми налогами стоит столько же, сколько предлагают местные барыги здесь, но это со скрученным пробегом, конечно же, и прочим говном. А в Германии ты покупаешь у нормального дилера, который работает по законам, которые предполагают уголовную ответственность за скручивание пробега и прочее мошенничество.
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:12
Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.
В Германии и у дилера?
А у нас авто в основном из Литвы, зарегенные на фирму.
При пересечении границы как бы за покупку авто у дилера должны компенсировать НДС.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:34
Честно, не смотрел. В Украине будет вопрос по проберу и я вижу дороги по которым ездят автомобили, не хочу покупать здесь. Пробег 100 в Украине и пробег 100 в Европе, это разные автомобили.
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