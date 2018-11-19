Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Смотрел себе тоже авто евро-5 2013 года. Со всеми налогами стоит столько же, сколько предлагают местные барыги здесь, но это со скрученным пробегом, конечно же, и прочим говном. А в Германии ты покупаешь у нормального дилера, который работает по законам, которые предполагают уголовную ответственность за скручивание пробега и прочее мошенничество.
p_a_l написав:На против моего дома, метров 50, есть мойка машин. В ней стоит буржуйка, топят дровами замоченными в отработке и вижу еще гору покрышек, то уменьшающуюся то опять гору. Дым постоянно черный, воняет безбожно, дышать у дороги не чем. Я от дороги далеко, но как там дома при дороге я не понимаю. Чем люди дышат, ночью форточку не откроешь. И мойщикам плевать на людей и загрязнение воздуха и территории. На что денег хватает.
Стаття 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря. Стаття 30. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля Недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1. Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.