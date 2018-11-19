Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Rainbow написав:Смотрел автомобиль, Евро 5, 2013 года. Стоимость 10 тысяч, налоги при растаможке + 4 000 евро. Вопрос, за что платить в карман чиновникам такие суммы? 40% налоха, это шО такое?!
Тот же вопрос можно задать при уплате любой суммы в бюджет. С любой темы, будь то растаможка либо что другое. Давайте объявим анархию. Ничего никуда не платим. Каждый за себя. Армию милицию упраздняем.
Какую анархию? Люди выступают за свободную торговлю с ЕС. Без пошлин. В годовщину Майдана хоть не позорьтесь. p.s. Я был в ЕС, так там все на "евробляхах" ездят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
lenta19 написав:Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона
А если будут жертвы, то как их назовут?
Если отступят - агентами кремля. Если отстоят - героями.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.