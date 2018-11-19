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Нардепи розблокували підписання
закону про нові правила...

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:34

  serg1974 написав:
  Rainbow написав:Смотрел автомобиль, Евро 5, 2013 года.
Стоимость 10 тысяч, налоги при растаможке + 4 000 евро.
Вопрос, за что платить в карман чиновникам такие суммы? 40% налоха, это шО такое?!



Тот же вопрос можно задать при уплате любой суммы в бюджет. С любой темы, будь то растаможка либо что другое.
Давайте объявим анархию. Ничего никуда не платим. Каждый за себя. Армию милицию упраздняем.

Какую анархию? Люди выступают за свободную торговлю с ЕС. Без пошлин.
В годовщину Майдана хоть не позорьтесь.
p.s.
Я был в ЕС, так там все на "евробляхах" ездят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:53

  M-A-X написав:
  lenta19 написав:Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона

А если будут жертвы, то как их назовут?

Если отступят - агентами кремля.
Если отстоят - героями.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:08

  Rainbow написав:Смотрел автомобиль, Евро 5, 2013 года.
Стоимость 10 тысяч, налоги при растаможке + 4 000 евро.
Вопрос, за что платить в карман чиновникам такие суммы? 40% налоха, это шО такое?!

Це ви як рахували? 10тис євро там, мінус їхнє ПДВ, приблизно 8200 до цієї суми наше пдв, мито і акциз. Вийде десь 11,5 тис
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:11

  Rainbow написав:
  yuri1978 написав:
  Rainbow написав:Честно, не смотрел.
а посмотри )
про дороги: открою секрет - часть сборов с таможни идет на дороги. а откуда им взяться, если у нас б***, говорят, уже больше 2 млн.? :wink:

Все заправляются на АЗС, налоги с топлива.
ВОГ, ОККО, АНП, машина у меня на укр. номерах.

б*** зазвичай заправляються з бочок нелегальних, податків там 0 (таксисти і т.д)
dinozavrik
 
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