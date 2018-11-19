Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...

Додано: Сер 21 лис, 2018 23:56

freeze написав: Константинов, главный редактор сайта Думская.нет.

Ранен 2 мая 2014 года у Греческой площади в Одессе, один из организаторов евромайдана в 2014 год



"Не могу не высказаться по поводу всяких акций протеста, которые мешают «обычным людям». Обличительную речь о них не произнес, наверное, только ленивый.



Интересно, что вы, осуждающие, скажете о французском или британском опыте. Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?



Да, борьба за права и уровень жизни — это штука, которая зачастую может создать проблемы тем, кто в данный момент не считает себя ущемленным. Но завтра и ему, этому доселе всем довольному обывателю, понадобится выйти на улицу. Никто от этого не застрахован! И вот чтобы вы могли, когда припечет, выйти и отстоять свои права, надо терпеть акции тех, с кем вы, быть может, не согласны, акции, которые создают вам проблемы. И выступать против силовиков, которым только дай повод помахать дубинками и опробовать водометы.



Za naszą i waszą wolność! "



https://dumskaya.net/post/o-protestah-k ... ud/author/ Константинов, главный редактор сайта Думская.нет.Ранен 2 мая 2014 года у Греческой площади в Одессе, один из организаторов евромайдана в 2014 год"Не могу не высказаться по поводу всяких акций протеста, которые мешают «обычным людям». Обличительную речь о них не произнес, наверное, только ленивый.Интересно, что вы, осуждающие, скажете о французском или британском опыте. Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?Да, борьба за права и уровень жизни — это штука, которая зачастую может создать проблемы тем, кто в данный момент не считает себя ущемленным. Но завтра и ему, этому доселе всем довольному обывателю, понадобится выйти на улицу. Никто от этого не застрахован! И вот чтобы вы могли, когда припечет, выйти и отстоять свои права, надо терпеть акции тех, с кем вы, быть может, не согласны, акции, которые создают вам проблемы. И выступать против силовиков, которым только дай повод помахать дубинками и опробовать водометы.Za naszą i waszą wolność! "

Умышленные действия, направленные на разжигание

наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет

Часть народу, думаю, с вами не согласятся. А тем более местных троллейКак это - бастовать против власти, требовать от нее что то там и создавать ей жизненные проблемы.Это где нибудь в Греции или Франции можно за +5% к зарплате или против повышения цен на бензин на 15% остановить и парализовать целые города и регионы - у нас низзя, это ж вызовет сложности для абстрактного населенияМинистр МВД грозит "жесткими мерами" разогнать. Был уже один такой - теперь командует где то под МосквойА в то же самое время в упор не замечает фактические призывы к убийству украинских граждан и оправдание их, даже крышует подобных персонажей."Рядом с тобой украинцы п***ят по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать?.. Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны.", - написал Евгений Карась в подводке к эфиру "Магнолии-ТВ" на своей странице в Facebook.Такими путями ни к чему хорошему мы не придем– «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»1.национальной, расовой либо религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств людей в связи с их религиозными убеждениями, расовой, этнической принадлежностью, цветом кожи, языком, а также прямое либо косвенное ограничение прав или установление прямых либо косвенных привилегий по признакам расы, цвета кожи,, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения,, по языковым, – наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет... совершённые организованной группой лиц или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, –