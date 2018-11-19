Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Rainbow написав:Смотрел автомобиль, Евро 5, 2013 года. Стоимость 10 тысяч, налоги при растаможке + 4 000 евро. Вопрос, за что платить в карман чиновникам такие суммы? 40% налоха, это шО такое?!
Тот же вопрос можно задать при уплате любой суммы в бюджет. С любой темы, будь то растаможка либо что другое. Давайте объявим анархию. Ничего никуда не платим. Каждый за себя. Армию милицию упраздняем.
Какую анархию? Люди выступают за свободную торговлю с ЕС. Без пошлин. В годовщину Майдана хоть не позорьтесь. p.s. Я был в ЕС, так там все на "евробляхах" ездят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
lenta19 написав:Там Аваков отписался, что полиция разблокирует дороги. Жестко, но в рамках закона
А если будут жертвы, то как их назовут?
Если отступят - агентами кремля. Если отстоят - героями.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Константинов, главный редактор сайта Думская.нет. Ранен 2 мая 2014 года у Греческой площади в Одессе, один из организаторов евромайдана в 2014 год
"Не могу не высказаться по поводу всяких акций протеста, которые мешают «обычным людям». Обличительную речь о них не произнес, наверное, только ленивый.
Интересно, что вы, осуждающие, скажете о французском или британском опыте. Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?
Да, борьба за права и уровень жизни — это штука, которая зачастую может создать проблемы тем, кто в данный момент не считает себя ущемленным. Но завтра и ему, этому доселе всем довольному обывателю, понадобится выйти на улицу. Никто от этого не застрахован! И вот чтобы вы могли, когда припечет, выйти и отстоять свои права, надо терпеть акции тех, с кем вы, быть может, не согласны, акции, которые создают вам проблемы. И выступать против силовиков, которым только дай повод помахать дубинками и опробовать водометы.
freeze написав:Константинов, главный редактор сайта Думская.нет. Ранен 2 мая 2014 года у Греческой площади в Одессе, один из организаторов евромайдана в 2014 год
"Не могу не высказаться по поводу всяких акций протеста, которые мешают «обычным людям». Обличительную речь о них не произнес, наверное, только ленивый.
Интересно, что вы, осуждающие, скажете о французском или британском опыте. Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?
Да, борьба за права и уровень жизни — это штука, которая зачастую может создать проблемы тем, кто в данный момент не считает себя ущемленным. Но завтра и ему, этому доселе всем довольному обывателю, понадобится выйти на улицу. Никто от этого не застрахован! И вот чтобы вы могли, когда припечет, выйти и отстоять свои права, надо терпеть акции тех, с кем вы, быть может, не согласны, акции, которые создают вам проблемы. И выступать против силовиков, которым только дай повод помахать дубинками и опробовать водометы.
Часть народу, думаю, с вами не согласятся. А тем более местных троллей Как это - бастовать против власти, требовать от нее что то там и создавать ей жизненные проблемы. Это где нибудь в Греции или Франции можно за +5% к зарплате или против повышения цен на бензин на 15% остановить и парализовать целые города и регионы - у нас низзя, это ж вызовет сложности для абстрактного населения
Министр МВД грозит "жесткими мерами" разогнать. Был уже один такой - теперь командует где то под Москвой
А в то же самое время в упор не замечает фактические призывы к убийству украинских граждан и оправдание их, даже крышует подобных персонажей. "Рядом с тобой украинцы п***ят по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать?.. Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет - должны терпеть эту человеческую слабость", - написал Евгений Карась в подводке к эфиру "Магнолии-ТВ" на своей странице в Facebook.
Такими путями ни к чему хорошему мы не придем
Статья 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» 1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой либо религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств людей в связи с их религиозными убеждениями, расовой, этнической принадлежностью, цветом кожи, языком, а также прямое либо косвенное ограничение прав или установление прямых либо косвенных привилегий по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам, – наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет... совершённые организованной группой лиц или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.