Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...

Додано: Чет 22 лис, 2018 11:48

freeze написав: набрав с миллиончик жертв, они решили захлопнуть мышеловку, и постричь их еще раз, кроме взяток на таможне. набрав с миллиончик жертв, они решили захлопнуть мышеловку, и постричь их еще раз, кроме взяток на таможне.

Ни для кого ни секрет что польские автомобили находящиеся на территории Украины имеют ряд проблем! С которыми будет очень сложно пройти таможенные процедуры и поставить свой автомобиль на украинский учёт в случае принятия закона о легализации всех евро номеров!

Нет возможности получить куплю договор продажи от владельца поляка

Поддельные вписки в тех. паспорт ручкой

Поддельные штампы тех. осмотра

Поддельные доверенности от не существующих нотариусов

так кто лох?их стригут, так теперь все остальные должны за это заплатить - потерянным временем, здоровьем и т.д.?не убедите вы меня, что пользователи евроблях не осознавали, что делают.тут даже на "главной" бы*** написано:ой ли за акциз они стоят?даже если сделать акциз 300 ойро, как они хотят, появятся новые старые песни о НДС.если уберут НДС - запоют о невозможности и нецелесообразности выезда в Литву, Польшу и т.д.: там же техосмотр просрочен (да и дорого), машина снята с учета, "верблюд" сбежал или вообще под депортацию попадает по причине нелегального трудоустройства в прошлом...