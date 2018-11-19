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Нардепи розблокували підписання
закону про нові правила...

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:36

  yuri1978 написав:
  freeze написав:Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?
кто-то из них требует узаконить правонарушения или отменить налоги? :shock:
ни один учитель/авиадиспетчер/мусорщик и т.д. не называет другого такого же лохом только потому, что тот наегорил государство с дипломом/образованием и т.п. :mrgreen:


Стоп, стоп.
Это государство создало схему евроблях с целью получения незаконной выгоды для определенных высоких персоналий и определенных политсил, коим текли денежки с таможни, это государственные служащие массово брали деньги в свой карман и для передачи наверх. Схемы евроблях открыто публиковались в прессе, эти схемы с соответствующей аналитикой были на столах руководителей всех правоохранительных органов и таможни годы назад. Которые загоняли людей в мышеловку, набрав с миллиончик жертв, они решили захлопнуть мышеловку, и постричь их еще раз, кроме взяток на таможне.

ПыСы. Если что я сейчас вообще без авто )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:48

Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.

  freeze написав:набрав с миллиончик жертв, они решили захлопнуть мышеловку, и постричь их еще раз, кроме взяток на таможне.
так кто лох? ;-)
их стригут, так теперь все остальные должны за это заплатить - потерянным временем, здоровьем и т.д.?
не убедите вы меня, что пользователи евроблях не осознавали, что делают.
тут даже на "главной" бы*** написано:
Ни для кого ни секрет что польские автомобили находящиеся на территории Украины имеют ряд проблем! С которыми будет очень сложно пройти таможенные процедуры и поставить свой автомобиль на украинский учёт в случае принятия закона о легализации всех евро номеров!
Нет возможности получить куплю договор продажи от владельца поляка
Поддельные вписки в тех. паспорт ручкой
Поддельные штампы тех. осмотра
Поддельные доверенности от не существующих нотариусов

ой ли за акциз они стоят?
даже если сделать акциз 300 ойро, как они хотят, появятся новые старые песни о НДС.
если уберут НДС - запоют о невозможности и нецелесообразности выезда в Литву, Польшу и т.д.: там же техосмотр просрочен (да и дорого), машина снята с учета, "верблюд" сбежал или вообще под депортацию попадает по причине нелегального трудоустройства в прошлом...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:54

  freeze написав:
  yuri1978 написав:
  freeze написав:Как вам забастовка авиадиспетчеров, из-за которой все самолеты стоят в аэропортах и никто никуда не летит? Забастовка мусорщиков, из-за которой все нюхают собственные отходы? Забастовка работников электротранспорта или таксистов, из-за которой все ходят пешком? Забастовка учителей, из-за которой у детей дополнительные каникулы?
кто-то из них требует узаконить правонарушения или отменить налоги? :shock:
ни один учитель/авиадиспетчер/мусорщик и т.д. не называет другого такого же лохом только потому, что тот наегорил государство с дипломом/образованием и т.п. :mrgreen:


Стоп, стоп.
Это государство создало схему евроблях с целью получения незаконной выгоды для определенных высоких персоналий и определенных политсил, коим текли денежки с таможни, это государственные служащие массово брали деньги в свой карман и для передачи наверх. Схемы евроблях открыто публиковались в прессе, эти схемы с соответствующей аналитикой были на столах руководителей всех правоохранительных органов и таможни годы назад. Которые загоняли людей в мышеловку, набрав с миллиончик жертв, они решили захлопнуть мышеловку, и постричь их еще раз, кроме взяток на таможне.

ПыСы. Если что я сейчас вообще без авто )))

У нас всю историю повсюду одни мышеловки. Пора бы понимать это и не соваться во всякие мутные авантюры, а потом с пеной у рта требовать узаконить результаты авантюры.

Правильно Юрий заметил, что в европейских странах люди бастуют против каких-либо неприятных и, по их мнению, неоправданных изменений. Они сопротивляются.
Наши же постоянно бастуют за изменения, которые по сути являются "субсидией за глупость". Наши требуют себе лично новых преференций: номера, валютные кредиты и т.п.

Если бы "еврономеристы" еще раньше выступали против введения таких поборов - их бы поддерживало гораздо больше населения. Но они наоборот называют всех остальных лохами и хотят просто чтобы сегодня им узаконили их схематозы.

Общество паразитов каких-то.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:00

  Imp написав:Если бы "еврономеристы" еще раньше выступали против введения таких поборов - их бы поддерживало гораздо больше населения. Но они наоборот называют всех остальных лохами и хотят просто чтобы сегодня им узаконили их схематозы.


Ничего не понял, у вас все поставлено с ног на голову.
Схемы создавало государство. Никакой пересичный не может создать схему на миллиарды.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:06

Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.

  freeze написав:Ничего не понял, у вас все поставлено с ног на голову.
с ног на голову - это зная, что не сможешь растаможить, ввезти и требовать растаможку.
  freeze написав:Схемы создавало государство. Никакой пересичный не может создать схему на миллиарды.
попользовался - и будь здоров.
вывозите хлам за пределы Родины :mrgreen:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:13

  yuri1978 написав:с ног на голову - это зная, что не сможешь растаможить, ввезти и требовать растаможку.


Опять с ног на голову )))
Растаможку требуют, те кто брал с них взятки за нерастаможку, некрасиво, пацаны слово не держат.
Думаю, весной главный начальник поменяется, хотя бы кто-то из пацанов ответит по уголовному кодексу за создание преступных схем. Хотя организатор вроде в багажнике машины уже в Германию сбежал. Но по крайней мере исполнители и заказчики еще на своих местах и должностях.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:45

Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.

  freeze написав:Ничего не понял, у вас все поставлено с ног на голову.
Схемы создавало государство. Никакой пересичный не может создать схему на миллиарды.

А коли саме держава створила ці самі кримінальні схеми? Наскільки я пам'ятаю, ше за царя Гороха, в дев'яності.
Варіант №3: резидент України також може їздити на автомобілі нерезидента, якщо він є співвласником цієї машини і вписаний в техпаспорт, виданий за кордоном. Як в Україні легально їздити на автомобілі з іноземними номерами. Поради фахівців "Авто має бути зареєстроване за кордоном на резидента тієї країни, який виступив в ролі "держателя", а українець вписаний в техпаспорт як власник. Головне, щоб після закінчення року іноземець-"власник" не забув виїхати і в'їхати на територію України. Перетинати кордон на авто може лише він", – звертає увагу юрист.
Варіант №4: оформити автомобіль за кордоном на українця, який офіційно є працівником іноземної фірми. Тоді він зможе користуватися транспортним засобом в Україні без обов'язкового перетину кордону 12 місяців. Але знову ж таки слід вимагати правильного оформлення на кордоні.

Джерело: http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/yak-v- ... vciv-18679. Сайт http://acc.cv.ua/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:00

Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.

  lapay написав:А коли саме держава створила ці самі кримінальні схеми? Наскільки я пам'ятаю, ше за царя Гороха, в дев'яності.


Так вроде ж большинство евроблях с наших дорог закатило к нам в последние годы, и государство Украина существовало в последние годы и поддерживало фактически эти схемы, раз уж масштабы ширились.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:01

Re: Нардепи розблокували підписання закону про нові правила.

  freeze написав:Растаможку требуют, те кто брал с них взятки за нерастаможку,
т.е. ты считаешь, что иностранцы, въезжая в Украину, платят таможеннику взятку, чтобы тот не растаможил его авто? :mrgreen:
yuri1978
 
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