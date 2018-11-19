Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
freeze написав:Так вроде ж большинство евроблях с наших дорог закатило к нам в последние годы, и государство Украина существовало в последние годы и поддерживало фактически эти схемы, раз уж масштабы ширились
Правильно, а чому? Бо раніше був Васадзе з Ланосами і Тавріями, які закривали цінове дно нових машин, можливо на таможні була команда зверху оформляти тільки тимчасово, на 5 днів. Потім автопром вмер, а молодь не хоче чекати 10+ років, щоб назбирати 10+к баксів на нове авто. Якщо вже купувати б/в, то з Європи, з гарними дорогами. Знайшли шпарину в законодавстві і везуть. Хто винен?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
p_a_l написав:И бесит еще, на что хватило денег то и покупаем. На против моего дома, метров 50, есть мойка машин. В ней стоит буржуйка, топят дровами замоченными в отработке и вижу еще гору покрышек, то уменьшающуюся то опять гору. Дым постоянно черный, воняет безбожно, дышать у дороги не чем. Я от дороги далеко, но как там дома при дороге я не понимаю. Чем люди дышат, ночью форточку не откроешь. И мойщикам плевать на людей и загрязнение воздуха и территории. На что денег хватает.
заявление написать не пробовал? придут-проверят/замеряют - и все станет ясно, или штрафы платить, или не коптить.
Я вижу как жильцы тех домов что рядом стоят вызывают полицейских и пожарников. А толку? Уже один раз мойка горела, покрасили и дальше работать.
И замерять то некому, воняет ночью. Кто после 20-00 замерять будет?
freeze написав:А за что все евробляхи платили взятки государевым людям при пересечении границы, есссно, чтобы их не заставили расстаможивать по лошадиным тарифам ))) Вы в курсе какая такса была установлена в отдельный карман на таможне за нерастаможку, или с другой планеты пишите )))
почему же с другой планеты? любой с "этой" планеты понимает, что за законное дело взятки давать не обязательно, разве что очередь чуть подлиннее будет. если необходимость дачи взятки (тоже, кстати, преступление) пользователя авто не остановила, то почему он удивляется, что его доят и будут доить дальше?
p_a_l написав:На против моего дома, метров 50, есть мойка машин. В ней стоит буржуйка, топят дровами замоченными в отработке и вижу еще гору покрышек, то уменьшающуюся то опять гору. Дым постоянно черный, воняет безбожно, дышать у дороги не чем. Я от дороги далеко, но как там дома при дороге я не понимаю. Чем люди дышат, ночью форточку не откроешь. И мойщикам плевать на людей и загрязнение воздуха и территории. На что денег хватает.
Стаття 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря. Стаття 30. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля Недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1. Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
За труды спасибо. Контроль работает днем, а мойка отапливается только ночью. Днем вообще дыма нет. Вонять начинает сейчас около 7 вечера. Вчера шел домой в 8 вечера, еще не воняло. Это такая же проблема как и с громкими соседями. Шумят вечером или ночью, полицию вызвать и напугать можно, но на слух децибелы ухом не померяешь и в протокол не запишешь. Нужен прибор. А с прибором могут прийти только в рабочее время.
lapay написав:молодь не хоче чекати 10+ років, щоб назбирати 10+к баксів на нове авто.
альтернатива завжди є - не чекати, а заробити 5к і таки купити вживане авто, а не якесь право користування відром вонючого залізячча.
є таке тестування - ЗНО називається, не здавши яке до вишу не зарахують. от і тут, не здавши податки на користь тих, хто буде дихати вонючим повітрям, авто не зареєструють. маєш бажання купити автомобіль, а грошей вистачає тільки на козу, то на козі й катайся.
freeze написав:Есть тихие взятки, а есть взятки широко разрекламированные, где в СМИ даже печатается, сколько надо давать, какому государственному чиновнику и в каком месте надо давать и тд.
что-то я не слышал ни об одном заявлении в полицию от евробляхера, что у него кто-то требует взятку. получается, соучастники преступления? а преступления без наказания не бывает. так что "відкривайте сундучки, доставайте п'ятачки".
Взятки никто не требует, госслужащие взятки вымогают, создавая определенные предпосылки для дачи. Именно поэтому в уголовном кодексе берущий взятки наказывается несколько сильнее, чем те, у кого вымогают. Ну евроблях наказали, а про вымогателей-схемщиков ничего не слышно, пока пострадал только Продан, убежавший в багажнике.
freeze написав:Ну евроблях наказали, а про вымогателей-схемщиков ничего не слышно,
где заявления от б*** в НАБУ, САП и т.д.? знаешь разницу между умным и мудрым? умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый - в нее не попадет. купить евробляху большого ума не требовало от слова совсем.
freeze написав:Взятки никто не требует, госслужащие взятки вымогают, создавая определенные предпосылки для дачи. Именно поэтому в уголовном кодексе берущий взятки наказывается несколько сильнее, чем те, у кого вымогают. Ну евроблях наказали, а про вымогателей-схемщиков ничего не слышно, пока пострадал только Продан, убежавший в багажнике.
Це як "звалтування": "Вона сама дала! Ні - ти її змусив!" Оформлюють по закону? По закону. Чому Ви раніше не обурювались, коли митники не оформлювали авто на нерезедентів? Адже тоді було явне порушення закону, а хабар тільки тоді, коли піймають за руку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...