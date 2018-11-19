Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...

Но чего то мы не видим что эти корыта ездили по европейским дорогам. В хлам убитые. Другое дело завозить немного подержаные и проходить нормальный техосмотр, а не за взятку у знакомого мента.
В основном хлам же завозят. И в основном на этом хламе таксями работают. Сейчас же выгодно завести еврокорыто и сдать в аренду под такси. Вы сядите в такси у которого по дороге может что то отвалиться?
Для борьбы с еврономерами нужно загнать всех на честные техосмотры. Нефиг поломанными по нашим трассам гонять.