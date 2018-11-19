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Нардепи розблокували підписання
закону про нові правила...

Нардепи розблокували підписання закону про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:30

  lapay написав:
  freeze написав: Якщо вже купувати б/в, то з Європи, з гарними дорогами.

Но чего то мы не видим что эти корыта ездили по европейским дорогам. В хлам убитые. Другое дело завозить немного подержаные и проходить нормальный техосмотр, а не за взятку у знакомого мента.
В основном хлам же завозят. И в основном на этом хламе таксями работают. Сейчас же выгодно завести еврокорыто и сдать в аренду под такси. Вы сядите в такси у которого по дороге может что то отвалиться?

Для борьбы с еврономерами нужно загнать всех на честные техосмотры. Нефиг поломанными по нашим трассам гонять.
p_a_l
 
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