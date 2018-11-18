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OLX в Україні
змінює гендиректора

OLX в Україні змінює гендиректора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29

OLX в Україні змінює гендиректора

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс OLX призначив на позицію CEO Катерину Онищенко, яка раніше була директором з маркетингу.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29

10 млн уникальных пользователей в месяц не платящих налоги))))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06

p_a_l

Ви впевнені, що продаж уживаного товару підпадає під оподаткування? Адже OLX це майданчик, де тогрують переважно уживаним товаром.
Всюдиносапхайчик
 
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