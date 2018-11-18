Сервіс OLX призначив на позицію CEO Катерину Онищенко, яка раніше була директором з маркетингу.
Дивися повний текст OLX в Україні змінює гендиректора.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29
OLX в Україні змінює гендиректора
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Дивися повний текст OLX в Україні змінює гендиректора.
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06
p_a_l
Ви впевнені, що продаж уживаного товару підпадає під оподаткування? Адже OLX це майданчик, де тогрують переважно уживаним товаром.
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