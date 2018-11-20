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OLX в Україні
змінює гендиректора

OLX в Україні змінює гендиректора
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29

OLX в Україні змінює гендиректора

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс OLX призначив на позицію CEO Катерину Онищенко, яка раніше була директором з маркетингу.

Дивися повний текст OLX в Україні змінює гендиректора.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29

10 млн уникальных пользователей в месяц не платящих налоги))))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06

p_a_l

Ви впевнені, що продаж уживаного товару підпадає під оподаткування? Адже OLX це майданчик, де тогрують переважно уживаним товаром.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:24

Re: OLX в Україні змінює гендиректора

Погортав інтернет, є минулорічне роз'яснення ДФСУ щодо оподаткування "вживаних товарів", найбільш лаконічно про це написано тут - https://zaxid.net/dfs_rozyasnila_poryad ... y_n1434693

Я здивований... таки продаж вживаних товарів також оподатковується. Хто би міг подумати? Хоча тут варто було би зробити якесь спрощення, наприклад оподатковувати продаж вживаного товару починаючи з певної суми, наприклад, від 10 000 грн...?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:47

  Всюдиносапхайчик написав:Я здивований.


Заработали деньжат, заплатили налоги, остаток на руки. На лохе купили курточку, не подошла по размеру, на том же лохе скинули как б/у и "прилипли" на 19,5%. Я люблю свою страну :)
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:43

  Всюдиносапхайчик написав:p_a_l

Ви впевнені, що продаж уживаного товару підпадає під оподаткування? Адже OLX це майданчик, де тогрують переважно уживаним товаром.

Переважно, це було колись. Лично по своему товару БУ продают процентов 20.
Скоро внуку за бабушкину шоколадку придется государству что то отстегнуть.
p_a_l
 
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