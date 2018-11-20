Сервіс OLX призначив на позицію CEO Катерину Онищенко, яка раніше була директором з маркетингу.
Дивися повний текст OLX в Україні змінює гендиректора.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:29
OLX в Україні змінює гендиректора
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст OLX в Україні змінює гендиректора.
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06
p_a_l
Ви впевнені, що продаж уживаного товару підпадає під оподаткування? Адже OLX це майданчик, де тогрують переважно уживаним товаром.
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:24
Re: OLX в Україні змінює гендиректора
Погортав інтернет, є минулорічне роз'яснення ДФСУ щодо оподаткування "вживаних товарів", найбільш лаконічно про це написано тут -
Я здивований... таки продаж вживаних товарів також оподатковується. Хто би міг подумати? Хоча тут варто було би зробити якесь спрощення, наприклад оподатковувати продаж вживаного товару починаючи з певної суми, наприклад, від 10 000 грн...?
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:47
Заработали деньжат, заплатили налоги, остаток на руки. На лохе купили курточку, не подошла по размеру, на том же лохе скинули как б/у и "прилипли" на 19,5%. Я люблю свою страну
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:43
Переважно, це було колись. Лично по своему товару БУ продают процентов 20.
Скоро внуку за бабушкину шоколадку придется государству что то отстегнуть.
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