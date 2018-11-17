На таких шинах всюдиходи зможуть їздити по Марсу.
Дивися повний текст Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:25
Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини
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Дивися повний текст Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини.
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:26
Но... Ведь это новость... От 8 января...
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