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Вчені винайшли «вічні»
автомобільні шини

Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:25

Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини

Пропонуємо до обговорення:
На таких шинах всюдиходи зможуть їздити по Марсу.

Дивися повний текст Вчені винайшли «вічні» автомобільні шини.
R2
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