Держстат озвучив масштаби вивезення лісу з України

Додано: Сер 21 лис, 2018 16:55

За три квартала 2018 года из Украины было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов.

Я не понимаю на каких долбодятлов рассчитаны эти сказки, я последние лет пять каждый год отдыхаю в Карпатах и каждый год наблюдаю как вырубается лес и вывозится фурами одна за другой, и это отличная древесина кругляк.....то что они вывозят за границу этот лес как печной показывает только то, что им выгодна такая ситуация, официально вывозит кругляк нельзя, а за взятки и через свои предприятия можно, а когда он оказывается за пределами Украины, там они уже его перепродают как первоклассный лес с наценками в сотни процентов и естественно валютную выручку от этих перепродаж оставляют там, а не возвращают в Украину.