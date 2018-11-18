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Держстат озвучив масштаби
вивезення лісу з України

Держстат озвучив масштаби вивезення лісу з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:55

Держстат озвучив масштаби вивезення лісу з України

Пропонуємо до обговорення:
Головним напрямком експорту необроблених лісоматеріалів цього року був Китай.

Дивися повний текст Держстат озвучив масштаби вивезення лісу з України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:55

За три квартала 2018 года из Украины было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов.


Я не понимаю на каких долбодятлов рассчитаны эти сказки, я последние лет пять каждый год отдыхаю в Карпатах и каждый год наблюдаю как вырубается лес и вывозится фурами одна за другой, и это отличная древесина кругляк.....то что они вывозят за границу этот лес как печной показывает только то, что им выгодна такая ситуация, официально вывозит кругляк нельзя, а за взятки и через свои предприятия можно, а когда он оказывается за пределами Украины, там они уже его перепродают как первоклассный лес с наценками в сотни процентов и естественно валютную выручку от этих перепродаж оставляют там, а не возвращают в Украину.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:04

Не весь лес учтен, надо бы "черный" лес добавить, там и цифры другие будут.
nalim
 
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