Міністерство інфраструктури України в 2019 році планує почати контроль якості сировини, що закуповується для ремонту та будівництва автодоріг.
Дивися повний текст Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість сировини для доріг.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09
Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...
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Дивися повний текст Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість сировини для доріг.
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09
Кто запрещал это сделать 4 года назад?Очередное бла-бла-бла от омеляна.Когда до смены власти осталось 4 месяца можно обещать что угодно.
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