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Мінінфраструктури обіцяє з
2019 р. контролювати якість...

Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09

Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України в 2019 році планує почати контроль якості сировини, що закуповується для ремонту та будівництва автодоріг.

Дивися повний текст Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість сировини для доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09

Кто запрещал это сделать 4 года назад?Очередное бла-бла-бла от омеляна.Когда до смены власти осталось 4 месяца можно обещать что угодно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:19

Почему только с 2019 года? Чем до этого занимался Омелян? Выкинуть за шкирку из министерского кресла и все.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:22

  sena_2008atp написав:Кто запрещал это сделать 4 года назад?Очередное бла-бла-бла от омеляна.Когда до смены власти осталось 4 месяца можно обещать что угодно.

Никто не запрещал, но его величество "откат" препятствовал.
nalim
 
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