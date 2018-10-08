Міністерство інфраструктури України в 2019 році планує почати контроль якості сировини, що закуповується для ремонту та будівництва автодоріг.
Дивися повний текст Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість сировини для доріг.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09
Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість сировини для доріг.
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:09
Кто запрещал это сделать 4 года назад?Очередное бла-бла-бла от омеляна.Когда до смены власти осталось 4 месяца можно обещать что угодно.
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:19
Почему только с 2019 года? Чем до этого занимался Омелян? Выкинуть за шкирку из министерского кресла и все.
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:22
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:53
Омелян сказочник покруче АСа Пушкина!))
Во всех цивилизованных странах этот вопрос решили просто:
Застройщики дорог - частные компании. Которые обязаны давать гарантию на 15-25 лет (в разных странах по разному). Если дорожное покрытие повреждается, то ремонт за счёт застройщика. Им самим не выгодно делать не по технологии.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:39
У нас не все так просто, у нас предприятие через год может исчезнуть, а еще можно судиться лет 10.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:39
А у нас можуть і на 50років дати. Просто на наступний день після завершення будівництва компанія стане банкрутом (((
Проходили подібну ситуацію в 2012р. перед Євро, коли пр-т Бажана 3 рази ремонтували, а потім контора розпалась. І по не відомій причині Бажана продовжили ремонтувати за державий кошт.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:11
Зачем контролировать?
Гарантия 25 лет и пусть как хотят так и ложат, но шкурой отвечают, тогда сами будут контролировать.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:20
Re: Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість..
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