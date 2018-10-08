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Мінінфраструктури обіцяє з
2019 р. контролювати якість...

Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:02

RomanTik
Це не інше питання - а основне!
Мене, наприклад, розвели. Я подаю заву в поліцію. Відразу після подання заяви намагаюсь зв*язатись з злочинцем і він бере трубку, а отже можна пробілінгувати. І вже 2-й тиждень регулярно звертаюся до поліції, аби призначили слідчого по моїй справі. Зараз в поліції кажуть, що заяви розглядаються до 4-х тижнів. За цей термін можна розвести ще декілька тисяч чоловік і звалити з країни на завжди.
А ви кажете наказувати за недотримання умов гарантії виробником.
jeugen
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