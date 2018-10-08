Мінінфраструктури обіцяє з 2019 р. контролювати якість...

RomanTik
Це не інше питання - а основне!
Мене, наприклад, розвели. Я подаю заву в поліцію. Відразу після подання заяви намагаюсь зв*язатись з злочинцем і він бере трубку, а отже можна пробілінгувати. І вже 2-й тиждень регулярно звертаюся до поліції, аби призначили слідчого по моїй справі. Зараз в поліції кажуть, що заяви розглядаються до 4-х тижнів. За цей термін можна розвести ще декілька тисяч чоловік і звалити з країни на завжди.
А ви кажете наказувати за недотримання умов гарантії виробником.