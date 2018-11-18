Свої позовні вимоги Фонд обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання.
Дивися повний текст Фонд держмайна не домігся повернення \"Укртелекома\" в держвласність.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25
Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна не домігся повернення \"Укртелекома\" в держвласність.
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25
Он же Ренатовский, а Ренат - патриот. Спас Донбасс от орды, за это ему имунитет.
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:30
Не очень то ФГИ и хотелось вернуть. Надавили на Рината, отобрали денег и все... справедливость восторжествовала.
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