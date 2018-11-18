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Фонд держмайна не домігся повернення
"Укртелекома" в...

Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...

Пропонуємо до обговорення:
Свої позовні вимоги Фонд обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання.

Дивися повний текст Фонд держмайна не домігся повернення \"Укртелекома\" в держвласність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

Он же Ренатовский, а Ренат - патриот. Спас Донбасс от орды, за это ему имунитет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:30

Не очень то ФГИ и хотелось вернуть. Надавили на Рината, отобрали денег и все... справедливость восторжествовала.
nalim
 
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