RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонд держмайна не домігся повернення
"Укртелекома" в...

Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...

Пропонуємо до обговорення:
Свої позовні вимоги Фонд обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання.

Дивися повний текст Фонд держмайна не домігся повернення \"Укртелекома\" в держвласність.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85767
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

Он же Ренатовский, а Ренат - патриот. Спас Донбасс от орды, за это ему имунитет.
Rainbow
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:30

Не очень то ФГИ и хотелось вернуть. Надавили на Рината, отобрали денег и все... справедливость восторжествовала.
nalim
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:54

Гудок пообещал лояльность Пете на время выборов и даже группу Бойко-Левочкина из Оппоблока погнал. Награда не заставила себя долго ждать
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7544
З нами з: 30.11.11
Подякував: 750 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:07

  antey1969 написав:Гудок пообещал лояльность Пете на время выборов и даже группу Бойко-Левочкина из Оппоблока погнал. Награда не заставила себя долго ждать


Та это простое совпадение 8) https://gordonua.com/news/politics/lesh ... 13543.html

Гудок уже давно бизнес партнер с доном педро.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5626
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2775 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:18

  antey1969 написав:Гудок пообещал лояльность Пете на время выборов и даже группу Бойко-Левочкина из Оппоблока погнал. Награда не заставила себя долго ждать

Справедливости ради - вначале Бойко и Левочкин объединились с Медведчуком, а потом уже Гудок их погнал.
nalim
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:35

Как обдерать "пересічних" - так можем, а как у олигархов отобрать так "не домігся". Импотенты или просто неудачные домогатели? :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 360
З нами з: 01.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12

  Molchyn написав:Как обдерать "пересічних" - так можем, а как у олигархов отобрать так "не домігся". Импотенты или просто неудачные домогатели? :mrgreen:

Да нет, они очень даже удачники... себе то кусок наверняка урвали.
nalim
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу... 1, 2
R2 » Сер 21 лис, 2018 17:36
18 734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 10:10
nalim
120 тисяч сімей скористалися програмою "теплих...
R2 » Нед 18 лис, 2018 11:19
7 317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 13:39
0mage0
"Нафтогаз" підпише з "Нафтогаз трейдинг" рамковий...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 17:11
1 52
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 17:11
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2415)
23.11.2018 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.