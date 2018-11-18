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Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Свої позовні вимоги Фонд обгрунтовував тим, що ТОВ "ЕСУ" неналежним чином виконує зобов`язання.
Дивися повний текст Фонд держмайна не домігся повернення \"Укртелекома\" в держвласність
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