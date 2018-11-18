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"АвтоЄвроСила" оголосила
про припинення першого етапу...

"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:36

"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...

Пропонуємо до обговорення:
Громадська організація "АвтоЄвроСила" ухвалила рішення припинити перший етап боротьби і перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето від президента!".

Дивися повний текст \"АвтоЄвроСила\" оголосила про припинення першого етапу акції та розблокування доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:36

Жидкие на расправу оказались))
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:37

Коли поліція оголосила, що цих волоцюг пов'яжуть, вони вдразу ж "припинили акцію". сц*кунчики
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:54

Знающие люди связывают Евросилу с Кононенко и видимо не зря. Все протесты какие-то бутафорские. Да и человек, купивший Рейнджа за свои не спалил бы его просто так.
А полиция лучше бы порядок навела, бардак кругом.
Востаннє редагувалось nalim в Сер 21 лис, 2018 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:56

  lenta19 написав:Жидкие на расправу оказались))

А как иначе - лидер сказал, что нет смысла и все... сворачиваемся.
Многие даже не поняли, как ими манипулируют.
nalim
 
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