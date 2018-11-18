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"АвтоЄвроСила" оголосила
про припинення першого етапу...

"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:38

  priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию.
Почему страдали обычные люди?
Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали.
Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие.
А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.

Потому что акции возле Верховной Рады и кабмина уже давно никого не волнуют.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:57

В поліції одні брехуни. Їх навіть не було на місцях так званих блокувань. Вони тільки самі себе охороняють.
Застряв в одній такій пробці через цих при*** на трасі Кіїв-чоп. Тупі обличчя з найближчих сіл. Таких ще назбирати треба. Думаю багато хто з них ні про б*** ні про закони нічого не знає. Підготовлені добре, вдягнені тепло. Однозначно не за свої кошти. Дали їм грошенят трохи + вдягли. В поліцію звонили всі напевно - ніяких результатів. На місце ні одна поліцейська машина не приїхала.
Люди добрі, подивіться навколо. Що ці б*** роблять на дорогах та в місті, як вони їздять. Вже давно ні одна нормальна людина на б*** не сідає. Там одні приморожені. Гнати їх потрібно з доріг та з міст. Тоді порядок трохи почте налагоджуватися на дорозі.
stanislav_kurg
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