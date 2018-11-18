"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...
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priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию. Почему страдали обычные люди? Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали. Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие. А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.
Потому что акции возле Верховной Рады и кабмина уже давно никого не волнуют.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
В поліції одні брехуни. Їх навіть не було на місцях так званих блокувань. Вони тільки самі себе охороняють. Застряв в одній такій пробці через цих при*** на трасі Кіїв-чоп. Тупі обличчя з найближчих сіл. Таких ще назбирати треба. Думаю багато хто з них ні про б*** ні про закони нічого не знає. Підготовлені добре, вдягнені тепло. Однозначно не за свої кошти. Дали їм грошенят трохи + вдягли. В поліцію звонили всі напевно - ніяких результатів. На місце ні одна поліцейська машина не приїхала. Люди добрі, подивіться навколо. Що ці б*** роблять на дорогах та в місті, як вони їздять. Вже давно ні одна нормальна людина на б*** не сідає. Там одні приморожені. Гнати їх потрібно з доріг та з міст. Тоді порядок трохи почте налагоджуватися на дорозі.
priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию. Почему страдали обычные люди? Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали. Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие. А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.
вы думаете рядовые бл*** что-то решают? за что деньги получили - там и постояли. Принцип всех этих митингов один - есть организатор который платит и дает задание "бригадирам" (и который в случае успеха - снимает сливки, причем это не тот человек который мелькает на экранах как предводитель). А уже "бригадиры" - идут и ангажируют рядовых участников, координируют их действия, решают конфликты и т.д. А рядовые - просто стадо. где им сказали стоять - там и стали. им главное заработать свои несколько сотен грн.
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