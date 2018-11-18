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"АвтоЄвроСила" оголосила
про припинення першого етапу...

"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:38

  priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию.
Почему страдали обычные люди?
Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали.
Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие.
А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.

Потому что акции возле Верховной Рады и кабмина уже давно никого не волнуют.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:57

В поліції одні брехуни. Їх навіть не було на місцях так званих блокувань. Вони тільки самі себе охороняють.
Застряв в одній такій пробці через цих при*** на трасі Кіїв-чоп. Тупі обличчя з найближчих сіл. Таких ще назбирати треба. Думаю багато хто з них ні про б*** ні про закони нічого не знає. Підготовлені добре, вдягнені тепло. Однозначно не за свої кошти. Дали їм грошенят трохи + вдягли. В поліцію звонили всі напевно - ніяких результатів. На місце ні одна поліцейська машина не приїхала.
Люди добрі, подивіться навколо. Що ці б*** роблять на дорогах та в місті, як вони їздять. Вже давно ні одна нормальна людина на б*** не сідає. Там одні приморожені. Гнати їх потрібно з доріг та з міст. Тоді порядок трохи почте налагоджуватися на дорозі.
stanislav_kurg
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:12

  priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию.
Почему страдали обычные люди?
Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали.
Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие.
А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.

вы думаете рядовые бл*** что-то решают? за что деньги получили - там и постояли. Принцип всех этих митингов один - есть организатор который платит и дает задание "бригадирам" (и который в случае успеха - снимает сливки, причем это не тот человек который мелькает на экранах как предводитель). А уже "бригадиры" - идут и ангажируют рядовых участников, координируют их действия, решают конфликты и т.д. А рядовые - просто стадо. где им сказали стоять - там и стали. им главное заработать свои несколько сотен грн.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:09

  ребе Нок написав:просто лидер этой евросилы лизоблюд.

Олежек просто лег под власть (кто не знает - Евросилу контролирует Кононенко), а Южанина - отражение своего хозяина. Оказывается, если чиновник женщина, то ей про Мерседесы говорить нельзя, только мужчинам. Т.е. бабы могут тырить беспрепятственно.
Просто пипец.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:11

  cannabis_ua написав:
  priem_metalla86 написав:Автобляхеры - вы провели глупую акцию.
Почему страдали обычные люди?
Поехали б и окружили Верховную Раду и кабмин. И никого не впускали/выпускали.
Посмотрели бы на реакцию власти. Думаю против вас применили бы огнестрельное оружие.
А то что вы делаете никак не решает ваш вопрос. Только пиарит главу, кто вас объединил.

Потому что акции возле Верховной Рады и кабмина уже давно никого не волнуют.

Потому что их направляют люди, реально управляющие этим движением, а не какой-то Олежа Дорошенко.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:10

nalim та да, вообще неприятно как она себя так повела сорвавшись. По общению мозгов у нее не много, просто проходимец которому в жизни повезло стать бухгалтером у олигарха и оторвать себе кусок коррупционных денег а теперь еще и должностя :x
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 22 лис, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:48

б.у ланос за 2500$ краще за 2500$ б.у шкоду

https://mikroskop.net.ua/na-rahunok-yev ... V0_bzc1eYo Тексту більше ніж може вміститись у повідомлення. Тому альтернативна думка там.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

З власного досвіду.

Працюю менеджером на одному з заводів на Поділлі, зп 16-18тис.грн. Звісно заробити на новий автомобіль з таким розкладом потрібно відкладати декілька років. Так на новий без кондеціонера гідропідсилювача abs подушок безпеки деу сенс рік назад можна було купити десь за 170000грн, я обрав для першого авто, всетаки той самий деу сенс, але б.у 2005року
Через 9 місяців зрозумів що це за авто, і як часто на СТО потрібно проводити часу (перед тим я наїздив 15000км на робочому Рено, і авто брав у знайомих, тому не варто розказувати що цей найдійний автомобіль я так вбив чи після таксі)
Вирішив обміняти укр на євро б***. Літо +28 на термометрі, потом стікаєш, сідаєш в авто +22. Кліматконтроль працює відмінно. Салон складений з хороших матеріалів сидіння регулюються по висоті як і руль в 3-х напрямках. Розпочавши рух відчувається що 1.3л бензин деу це пережиток радянського зразка Мелітопольського заводу. А 1,9 динамічне авто. Для порівняння для захисників екології 11-12л по місту бензину проти 6.5-7л дизеля. А далі траса, вмикаєш круїз-контроль розхід 4л і є час подумати...Чому це авто яке на 2 роки старше за деу, екологічніше з подушками безпеки, зроблене для людей і дешевше? :shock:
Цікаво скільки я заплатив податків за Деу на укр номерах? = 1100грн скільки готовий за авто для людей на євро номерах заплатити 1100$(28000грн). А що робити людям які мають зп 5000-6000грн комуналка 2000грн і ціни на харчування з'їдають останнє? Навіть 28000грн це непід'йомна сума.
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