"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу...

Додано: Чет 22 лис, 2018 17:28

Працюю менеджером на одному з заводів на Поділлі, зп 16-18тис.грн. Звісно заробити на новий автомобіль з таким розкладом потрібно відкладати декілька років. Так на новий без кондеціонера гідропідсилювача abs подушок безпеки деу сенс рік назад можна було купити десь за 170000грн, я обрав для першого авто, всетаки той самий деу сенс, але б.у 2005рокуЧерез 9 місяців зрозумів що це за авто, і як часто на СТО потрібно проводити часу (перед тим я наїздив 15000км на робочому Рено, і авто брав у знайомих, тому не варто розказувати що цей найдійний автомобіль я так вбив чи після таксі)Вирішив обміняти укр на євро б***. Літо +28 на термометрі, потом стікаєш, сідаєш в авто +22. Кліматконтроль працює відмінно. Салон складений з хороших матеріалів сидіння регулюються по висоті як і руль в 3-х напрямках. Розпочавши рух відчувається що 1.3л бензин деу це пережиток радянського зразка Мелітопольського заводу. А 1,9 динамічне авто. Для порівняння для захисників екології 11-12л по місту бензину проти 6.5-7л дизеля. А далі траса, вмикаєш круїз-контроль розхід 4л і є час подумати...Чому це авто яке на 2 роки старше за деу, екологічніше з подушками безпеки, зроблене для людей і дешевше?Цікаво скільки я заплатив податків за Деу на укр номерах? = 1100грн скільки готовий за авто для людей на євро номерах заплатити 1100$(28000грн). А що робити людям які мають зп 5000-6000грн комуналка 2000грн і ціни на харчування з'їдають останнє? Навіть 28000грн це непід'йомна сума.