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КМДА: з початку опалювального
сезону зафіксували 1,6...

КМДА: з початку опалювального сезону зафіксували 1,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:21

КМДА: з початку опалювального сезону зафіксували 1,6...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці з початку опалювального сезону зафіксували 1,6 тисячі аварійних ситуацій на тепломережах.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:21

Потому что никто летом ничего не ремонтировал. Мэрию а отставку вместе с Кличко.
nalim
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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