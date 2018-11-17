У столиці з початку опалювального сезону зафіксували 1,6 тисячі аварійних ситуацій на тепломережах.
Дивися повний текст КМДА: з початку опалювального сезону зафіксували 1,6 тисячі аварійних ситуацій на тепломережах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:21
КМДА: з початку опалювального сезону зафіксували 1,6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА: з початку опалювального сезону зафіксували 1,6 тисячі аварійних ситуацій на тепломережах.
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:21
Потому что никто летом ничего не ремонтировал. Мэрию а отставку вместе с Кличко.
|