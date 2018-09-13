Контролюючі органи знаходять порушення в 70% перевірок бізнесу, штрафи і санкції застосовуються в 40% випадків.
Дивися повний текст Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами
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Дивися повний текст Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
Нефедов как из детского сада только, в прошлом году 99 процентов нарушений, а сейчас 70 процентов, это сказано с оттенком победы.
Простое объяснение на 29 процентов проверяющие стали больше наказывать в карман, а по актам чисто.
Лучше бы законодательство упростили и перестали вводить перманентные изменения, которые запутывают бухгалтеров и предпринимателей. Стоит зайти на любой форум бухгалтеров и одна ругань стоит в адрес властей, больше чем над политическими новостями на этом сайте.
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