Контролюючі органи знаходять порушення в 70% перевірок бізнесу, штрафи і санкції застосовуються в 40% випадків.
Дивися повний текст Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов: 40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:14
Нефедов как из детского сада только, в прошлом году 99 процентов нарушений, а сейчас 70 процентов, это сказано с оттенком победы.
Простое объяснение на 29 процентов проверяющие стали больше наказывать в карман, а по актам чисто.
Лучше бы законодательство упростили и перестали вводить перманентные изменения, которые запутывают бухгалтеров и предпринимателей. Стоит зайти на любой форум бухгалтеров и одна ругань стоит в адрес властей, больше чем над политическими новостями на этом сайте.
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:03
Структуру проверок Гоструда надо полностью перезагрузить. У них вся нормативка содержит ссылки на ГОСТы, которые отменены, а большинство нарушений отражают несоответствие или отсутствие журналов определенной формы/формата, или не соответствующих форме записей. Совершенно не учитывается необходимость данного документа у проверяемого предприятия.
Пусть Нефьодов, если это его структура, даст команду выкинуть из нормативки все, что кануло в лету, проверят на соответствие действующим Законам и логике, опубликуют после изменений все НПАОТ, а потом ходят на проверки.
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