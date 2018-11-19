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Держава може не виконати заплановані видатки на 13,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:59
Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2018 року ПФ отримав з ЄКР 70,2 млрд грн, з яких станом на 1 листопада погашено було 56,8 млрд грн.
Дивися повний текст Держава може не виконати заплановані видатки на 13,4 млрд грн через неповернуті Пенсійним фондом позики — Мінфін
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:59
Дырочка в пенсионном фонде?
Закройте повышением цены на газ!
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