Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді встановити регресивну шкалу зменшення ставки ЄСВ.
Дивися повний текст Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації економіки - Мінекономіки.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 23:08
Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації економіки - Мінекономіки.
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:09
"В Минэкономразвития заявляют, что расширение базы начисления единого соцвзноса (ЕСВ) может поспособствовать тенизации экономики." - та то нагло брешуть.
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