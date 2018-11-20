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Розширення бази нарахування ЄСВ
може допомогти тінізації...

Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:08

Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді встановити регресивну шкалу зменшення ставки ЄСВ.

Дивися повний текст Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації економіки - Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:09

"В Минэкономразвития заявляют, что расширение базы начисления единого соцвзноса (ЕСВ) может поспособствовать тенизации экономики." - та то нагло брешуть.
cannabis_ua
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