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Компанія Ілона Маска проклала
перший тунель для Hyperloop

Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:29

Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
The Boring Company Ілона Маска закінчила прокладати підземний тунель під Лос-Анджелесом.

Дивися повний текст Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:29

"А в это же время в замке у шефа..." в Киеве снова откладывается начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода, который частично обвалился в феврале 2017 года.


Точная дата старта демонтажных работ неизвестна.
...
Напомним, строить на месте старого путепровода будут развязку-клевер с поворотом с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажом части цеха №5 завода "Большевик", разработанную в 2008 году.

https://www.segodnya.ua/kiev/ktransport ... 85273.html
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