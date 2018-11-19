The Boring Company Ілона Маска закінчила прокладати підземний тунель під Лос-Анджелесом.
Дивися повний текст Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:29
Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop
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Дивися повний текст Компанія Ілона Маска проклала перший тунель для Hyperloop.
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:29
"А в это же время в замке у шефа..." в Киеве снова откладывается начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода, который частично обвалился в феврале 2017 года.
Точная дата старта демонтажных работ неизвестна.
...
Напомним, строить на месте старого путепровода будут развязку-клевер с поворотом с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажом части цеха №5 завода "Большевик", разработанную в 2008 году.
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