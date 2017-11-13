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Готуємося до «чорної п'ятниці»:
як і на чому можна заощадити

Готуємося до «чорної п'ятниці»: як і на чому можна заощадити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:55

Готуємося до «чорної п'ятниці»: як і на чому можна заощадити

Пропонуємо до обговорення:
До чорної п'ятниці залишилося кілька днів. 23 листопада розпочнуться розпродажі.

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R2
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