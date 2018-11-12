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Данці пропонують замінити
велосипед на електрокар

Данці пропонують замінити велосипед на електрокар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 04:22

Данці пропонують замінити велосипед на електрокар

Пропонуємо до обговорення:
Данська компанія Biomega, що займається виробництвом велосипедів, планує не пізніше 2023 року почати продавати електрокар Sin. Його вартість складе близько 20 000 євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 04:22

"Разгон до 100 км/ч займет 13 секунд при максимальной скорости 130 км/ч. На одной подзарядке батарей такой электромобиль проедет около 160 км. Что ж, динамические характеристики и запас хода не впечатляют".

- И как бы ничего для писателя, что "в багажнике есть еще три модуля ёмкостью 2 кВт/ч каждый. Дополнительные батареи можно будет снимать, и менять на новые, уже заряженные" и это вообще то городской электромобиль. Зачем в городе запас хода 400-500 км? В такси на нем работать?
EKO
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