Данська компанія Biomega, що займається виробництвом велосипедів, планує не пізніше 2023 року почати продавати електрокар Sin. Його вартість складе близько 20 000 євро.
Дивися повний текст Данці пропонують замінити велосипед на електрокар.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 04:22
Данці пропонують замінити велосипед на електрокар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данці пропонують замінити велосипед на електрокар.
Додано: Чет 22 лис, 2018 04:22
"Разгон до 100 км/ч займет 13 секунд при максимальной скорости 130 км/ч. На одной подзарядке батарей такой электромобиль проедет около 160 км. Что ж, динамические характеристики и запас хода не впечатляют".
- И как бы ничего для писателя, что "в багажнике есть еще три модуля ёмкостью 2 кВт/ч каждый. Дополнительные батареи можно будет снимать, и менять на новые, уже заряженные" и это вообще то городской электромобиль. Зачем в городе запас хода 400-500 км? В такси на нем работать?
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