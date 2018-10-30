Саудівська Аравія на початку листопада видобувала близько 10,8-10,9 мільйона барелів нафти на добу.
Дивися повний текст Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28
Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти
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Дивися повний текст Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти.
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28
И как это отразится на ценах на А-95 в Украине? Практически никак. Особенно на фоне традиционно "праздничного" роста цен.
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