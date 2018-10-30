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Саудівська Аравія встановила
рекорд з видобутку нафти

Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28

Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти

Пропонуємо до обговорення:
Саудівська Аравія на початку листопада видобувала близько 10,8-10,9 мільйона барелів нафти на добу.

Дивися повний текст Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28

И как это отразится на ценах на А-95 в Украине? Практически никак. Особенно на фоне традиционно "праздничного" роста цен.
donetsk
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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