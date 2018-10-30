Саудівська Аравія на початку листопада видобувала близько 10,8-10,9 мільйона барелів нафти на добу.
Дивися повний текст Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28
Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти.
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:28
И как это отразится на ценах на А-95 в Украине? Практически никак. Особенно на фоне традиционно "праздничного" роста цен.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:23
Re: Саудівська Аравія встановила рекорд з видобутку нафти
В СА рекорд, в РФ рекорд, США взагалі вийшли на перше місце в світи.
Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал башню,
Скушал дом
И кузницу с кузнецом.
А потом и говорит:
"У меня живот болит!"
К.И. Чуковский
І чого ціна на нафту впала?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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