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Будинок з химерами відреставрують
за 18,4 млн гривень

Будинок з химерами відреставрують за 18,4 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:16

Будинок з химерами відреставрують за 18,4 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Реставраційні роботи в державній резиденції на вулиці Банковій, 10 в Києві, також відомої як Будинок з химерами, оцінили в 18,4 млн гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:16

А може "хімери" почнкають поки зовнішній борг виплатять?Вже почали волати,що цей рік буде дуже важким тому ,що є піком по виплаті зовнішнього боргу.Так давайте заощаджувати не тільки на пересічних,а і на забаганках можновладців.
sena_2008atp
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