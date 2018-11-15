Реставраційні роботи в державній резиденції на вулиці Банковій, 10 в Києві, також відомої як Будинок з химерами, оцінили в 18,4 млн гривень.
Дивися повний текст Будинок з химерами відреставрують за 18,4 млн гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:16
Будинок з химерами відреставрують за 18,4 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинок з химерами відреставрують за 18,4 млн гривень.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:16
А може "хімери" почнкають поки зовнішній борг виплатять?Вже почали волати,що цей рік буде дуже важким тому ,що є піком по виплаті зовнішнього боргу.Так давайте заощаджувати не тільки на пересічних,а і на забаганках можновладців.
|