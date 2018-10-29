Порівняно з першим читанням видатки у проекті Державного бюджету зросли майже на 18 млрд гривень.
Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували зміни до держбюджету до другого читання.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:33
У Мінфіні прокоментували зміни до держбюджету до другого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували зміни до держбюджету до другого читання.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:33
МЖ - Маркарова жжет!))
Образование и медицина на первом месте. Да ладно. А что же тогда с вещами, которые не на первом месте?
Оборону и безопасность рекламируйте в Крыму и ДНР, Лнр.
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