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Зубко назвав найбільш привабливі
напрямки для інвестицій...

Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:33

Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес - один з основних бенефіціарів українських реформ.

Дивися повний текст Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:34

Сплошной пиар. Рейтинги, места... А бизнес спросили, ему стало легче? Могу сказать, что нет.
nalim
 
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