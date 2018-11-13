Бізнес - один з основних бенефіціарів українських реформ.
Дивися повний текст Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій в Україну.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:33
Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій...
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Дивися повний текст Зубко назвав найбільш привабливі напрямки для інвестицій в Україну.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:34
Сплошной пиар. Рейтинги, места... А бизнес спросили, ему стало легче? Могу сказать, что нет.
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