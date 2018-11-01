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"Укрпошта" збереже мережу сільських відділень - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Ці 500 млн грн вирішують проблему на певний час.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" збереже мережу сільських відділень - Порошенко
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:35
Сдайте в аренду ненужные помещения Укрпочты - вот и все решение.
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