Частка авіакомпаній-лоукостерів на ринку міжнародних перевезень України сьогодні становить близько 30%.
Дивися повний текст Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:39
Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами
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Дивися повний текст Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:40
Ага, в их числе "лоукост" визайр, с минимальным билетом почти на всех направлениях около 80дол и "лоукост" МАУ, у которой эти билеты вообще 200+ называются лоукостом.
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