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Омелян розповів, як часто
українці користуються лоукостерами

Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:39

Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами

Пропонуємо до обговорення:
Частка авіакомпаній-лоукостерів на ринку міжнародних перевезень України сьогодні становить близько 30%.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:40

Ага, в их числе "лоукост" визайр, с минимальным билетом почти на всех направлениях около 80дол и "лоукост" МАУ, у которой эти билеты вообще 200+ называются лоукостом.
arheops
 
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