RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян розповів, як часто
українці користуються лоукостерами

Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:39

Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами

Пропонуємо до обговорення:
Частка авіакомпаній-лоукостерів на ринку міжнародних перевезень України сьогодні становить близько 30%.

Дивися повний текст Омелян розповів, як часто українці користуються лоукостерами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:40

Ага, в их числе "лоукост" визайр, с минимальным билетом почти на всех направлениях около 80дол и "лоукост" МАУ, у которой эти билеты вообще 200+ называются лоукостом.
arheops
 
Повідомлень: 621
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:46

Медаль повесил. Все... можно дальше ничего не делать. Хотя признаю, что это лучше, чем ничего.
nalim
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:46

arheops

https://wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad ... 01/2019-01

Покупайте билеты заранее и будет вам счастье! за 65 дол. в Берлин туда-назад. И это без клубной скидки. Во время покупки этих билетов вы можете оформить клубную скидку на год, стоимость которой будет меньше, чем скидка на текущую поездку. То есть вы еще и меньше заплатите чем 65 дол. А в следующий раз вам такой же перелет обойдется в 45 дол. туда-назад.

Так что не придумывайте ерунду. Если вы хотите улететь завтра - то это уже не лоукост услуга.
Щас чтоб вдвоем-втроем доехать в условный Мелитополь (70 км от Азовского моря)из Киева нужно выложить минимум 500грн за жд билет (каждый).
ALexxxS
 
Повідомлень: 763
З нами з: 23.04.10
Подякував: 100 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:15

Визейр 80 долларов ?? Чушь не несите , две недели назад летал во Франкфурт за 1400 грн в обе стороны на выходные, В Вильнюс и Варшаву летом по 1200 по акции брал! Часто билеты есть от 500 до 1000 грн., А если вы хоть раз в году с ними летали и купили статус на год за 900 грн., То тогда можете много билетов покупать от 300 грн., такие цены есть на некоторые даты и в Копенгаген и в Германию , не говоря уже о Польше, так что Омеляну респект !
svm30055
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 11.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim, yuri1978 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева розповів, скільки українців отримують державну допомогу
R2 » Пон 19 лис, 2018 13:49
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:32
M-A-X
Експерт розповів, чи можливо відстежити доходи...
R2 » Вів 20 лис, 2018 13:16
5 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 17:46
Kart
Cкільки отримують українці при монетизації субсидій
R2 » Пон 19 лис, 2018 16:11
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 16:32
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64039)
22.11.2018 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.